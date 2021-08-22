Астрологи назвали пять самых женственных знаков зодиака

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Женской и мужской энергией в разной мере обладают представители обоих полов. Однако существуют пять знаков зодиакального круга, которые проявляют себя максимально утонченными и женственными натурами. Об этом рассказала в воскресенье, 22 августа, астролог Тамара Санон.

Заботливые, любящие уют и комфорт Тельцы такими качествами располагают к себе людей. Они романтичны и сентиментальны, что часто относят к чертам характера женщин.

Эмоциональные и ранимые Раки — мастера сопереживания близким. Из-за этого представители данного знака зодиака чаще транслируют женскую энергетику.

Девы обладают великолепной интуицией, а также с головой погружаются в чужую проблему и помогают решить ее. А проницательность и желание поддержать в большей степени относят к женским чертам характера.

Заботливые, любящие, но при этом своенравные и целеустремленные Козероги тоже чаще всего ассоциируются с женской энергией. Также они любят безвозмездно оказывать помощь людям.

Восприимчивые, доверчивые и эмоциональные Рыбы умеют по-настоящему показывать свои чувства и сострадать. Из-за этого часто их характер называют «женским», сообщает Пятый канал.

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