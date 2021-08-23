Стало известно о состоянии найденной в лесу под Смоленском двухлетней девочки

Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Девочка, найденная в лесу в Смоленской области на четвертые сутки поисков, находится в стабильном состоянии. Об этом сообщил представитель регионального правительства.

— Девочка стабильна, она по-прежнему в больнице, ее наблюдают. В понедельник (23 августа — прим. «ВМ») совет врачей будет решать, что делать дальше, — рассказал он.

У девочки диагностировали переохлаждение. Детский омбудсмен Анна Кузнецова уточнила, что на всякий случай все готово к транспортировке девочки. При этом никаких решений о ее переводе в другую больницу пока не принято, отмечает РИА Новости.

Полуторагодовалую девочку обнаружили в Темкинском районе области 20 августа. По предварительным данным, малышка ушла утром 17 августа из дома и не вернулась. Ее искали в течение четырех суток без перерыва в ночное время.

По факту исчезновения ребенка следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Поисковики нашли ее в лесном массиве на расстоянии около четырех километров от места жительства.

Она находилась в сознании и сама отозвалась на голос. На теле ребенка в момент обнаружения имелись следы от укусов насекомых.