Врач объяснил связь лишнего веса с тяжелыми формами COVID-19

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Лишний вес — одна из причин тяжелого протекания COVID-19. Это связано с тем, что избыточная масса тела затрудняет дыхание, из-за чего снижается уровень кислорода в крови. Об этом рассказал в понедельник, 23 августа, терапевт-сомнолог, специалист по неинвазивной вентиляции легких Павел Кудинов.

По его словам, для лиц с ожирением любые легочные заболевания могут быть особенно опасны.

Также врач отметил, что из-за лишнего веса во время коронавируса у человека начинают страдать органы и ткани. Впоследствии из-за этого может развиться легочная недостаточность, что станет показанием для подключения к ИВЛ.

— У людей с ожирением в их обычной жизни снижено количество воздуха, которое они вдыхают из-за избытка массы тела. Живот поджимает диафрагму, нарушается процесс дыхания. Особенно это ярко выражено, когда человек спит. Естественно, люди к этому адаптируются, но если это сопровождается коронавирусной инфекцией, то у них сильно снижается содержание кислорода в крови, и начинают страдать ткани и органы. Развивается легочная недостаточность, требующая уже искусственной вентиляции легких, — заявил специалист.

Однако Кудинов подчеркнул, что таких последствий можно избежать с помощью специализированной терапии. В случае снижения уровня кислорода в крови, по мнению терапевта, следует провести кислородную терапию или неинвазивную вентиляцию легких во время сна, сообщает Пятый канал.

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