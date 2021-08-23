Прохожий в центре столицы выстрелил, чтобы прекратить драку между таксистом и пьяным пассажиром

Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Прохожий начал стрелять на Новокузнецкой улице в Москве, чтобы прекратить драку между водителем такси и пассажиром, находившемся в состоянии алкогольного опьянения. Об этом рассказали в понедельник, 23 августа, в столичном ГУ МВД России.

В настоящий момент сотрудники полиции выясняют причины и обстоятельства произошедшего. Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что пьяный пассажир находился в автомобиле вместе с ребенком.

— Во время поездки между водителем и пассажиром возникла ссора. На улице Новокузнецкая, дом № 6 водитель остановил машину, высадил пассажиров, вышел из иномарки, и его конфликт с мужчиной начал перерастать в потасовку. Конфликт заметил мужчина, находившийся неподалеку. С целью предотвращения возможных тяжелых последствий он принял решение произвести выстрел вверх в воздух светошумовым зарядом из аэрозольного устройства самообороны, — объяснили в ГУ МВД.

После стрельбы сотрудники полиции задержали четверых граждан с целью опроса. Сейчас полиция проводит проверку по факту случившегося, пишет агентство городских новостей «Москва».

В пятницу, 20 августа, в смоленском городе Ельна произошла стрельба, в результате которой пострадал человек.