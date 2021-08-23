МВД и «Калашников» готовят контракт на замену пистолета Макарова

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Группа компаний «Калашников» совместно с МВД России готовят контракт на пистолет Лебедева, который должен заменить пистолет Макарова. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

— Сейчас заказчиком пистолета Лебедева выступает Министерство внутренних дел, именно там ПЛК должен заменить пистолет Макарова, — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время в МВД подходит к концу эксплуатация нового пистолета. Контракты по МЛК находятся на этапе заключения.

Темпы, с которыми сотрудники МВД будут переходить на использование нового оружия, «будет определять заказчик». В настоящее время в российских силовых структурах используется порядка 100 тысяч пистолетов Макарова.

Министерство внутренних дел пока не комментировало эту информацию.

Отмечается также, что интерес к новому пистолету выразили в Министерстве обороны страны.

В пресс-службе подытожили, что компания «Калашников» будет готова посодействовать в утилизации пистолета Макарова, если это потребуется, передает РИА Новости.