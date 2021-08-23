«Поглаживайте взвинченных людей»: астролог дала прогноз на 23 августа

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Астролог Ольга Осипова рассказала, чего ждать от 23 августа. Специалист напоминает, что накануне было полнолуние, после которого настанет время понаблюдать за процессами своей жизни и уходящим Меркурием, на смену которому вот-вот придет Уран.

— Это 23 августа, и с вами последняя неделя лета и тригон Венеры с Сатурном. Вчера мы пережили Полнолуние, и значит, что у нас появился шанс понаблюдать, как будет вестись разработка нового «самолета Судного дня», наступать осень, сходить с ума Меркурий. В этот понедельник мощная энергия Луны все еще может сбивать самых неуклюжих с ног, поэтому старайтесь вкрутиться пяточками в землю и не позволяйте себе расшатываться от одной крайности в другую. Попробуйте удержаться от споров вокруг 12-метровой скульптуры Урса Фишера. Любуйтесь ей и помните, что даже если ваш арт-объект похож на какашку, это все-таки кому-нибудь нужно, — советует астролог на своей странице в Instagram.

В связи с тем, что Венера сейчас находится в слиянии с Сатурном, это время отлично подходит для того, чтобы распланировать бюджет или разобраться в отношениях с окружающими. ⠀

— Попробуйте порадоваться этому моменту, когда все кажется более-менее симпатичным. Не забудьте помочь тем, к кому бы в обычном состоянии, не под Венерой, подойти бы побрезговали, — пишет астролог.

На работе не нужно начинать новых дел и проектов, как и в повседневной жизни. ⠀

— Не спешите вносить залог за квартиру и подавать в суд на соседей, фанатеющих от Короля и Шута. Сегодня можно громко о чем-то заявить, хотя даже если вы о чем-то расскажете шепотом, это расползется так, будто бы вы дали пресс-конференцию. Хороший день, чтобы воздержаться от еды, алкоголя и острых предметов. Будьте готовы поглаживать взвинченных людей. Постарайтесь не переспать с кем-то вне вашей пары, потому что Луна вас обязательно накажет за такое.

Ранее астролог сообщала о наступлении ретроградного Урана и дала прогноз на это время.