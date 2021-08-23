День российского кино отметят в Музее Победы

Фото: АГН Москва

Музей Победы 27 августа приглашает посетителей на мероприятия, приуроченные к празднованию Дня российского кино.

Программа стартует в кинозале «Конев» показом документального фильма «Ветеран». Зрители также смогут принять участие в творческой встрече с создателями ленты.

Картину сняла режиссер Елизавета Бернова. Это фильм о ветеранах Великой Отечественной войны, в котором о самом страшном конфликте ХХ века рассказывают очевидцы.

Далее в Зале Полководцев состоится праздничный концерт участников Патриотического фестиваля детского творчества «Журавли Победы». Его программу представят исполнители детской хоровой студии «Преображение» с песнями из советских кинофильмов: «Моя Россия», «Алеша», «Марш веселых ребят» и другие.

Завершит день показ художественного фильма киностудии «Мосфильм» «Летят журавли» в кинозале «Конев».

Участие в мероприятиях по билетам в музей, сообщается на сайте организации.

28 августа пройдет ежегодная культурная акция «Ночь кино». Свыше 120 культурных столичных площадок приглашают москвичей на «Ночь кино». Все желающие смогут бесплатно посмотреть как зарубежные, так и отечественные картины.

Помимо кинотеатров, показы пройдут в городских культурных центрах, музеях, библиотеках и парках. В программе — участники крупнейших кинофестивалей, советская классика, популярные современные фильмы, сериалы и подборки короткометражных лент.