«Офицеры России» обратились к президенту Казахстана из-за нападений на русскоязычных граждан

Фото: Пресс-служба Совфеда

Общероссийская организация «Офицеры России» обратилась к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву с требованием привлечь к ответственности виновных в нападениях на русскоязычных граждан республики. Текст обращения за подписью председателя президиума организации Сергея Липового есть в распоряжении «Вечерней Москвы».

Липовой заявил о готовности оказать содействие властям государства в целях стабилизации ситуации и недопущения разжигания розни между братскими народами.

— За последние несколько недель в СМИ и обществе широко обсуждается ряд вопиющих случаев нападений и избиений русскоязычных граждан Казахстана. Со слов очевидцев и потерпевших, эти преступления совершены по национальному и религиозному признаку. Возможно, что это не связанные между собой преступления, но тенденция очевидна. И направлена она на разжигание межнациональной розни между нашими братскими народами, — говорится в обращении Липового.

По его словам, органы государственной власти Казахстана достойно и справедливо реагируют «на эти подлые преступления». «Офицеры России» также проводят разъяснительную работу с возмущенными россиянами и просят не поддаваться на провокации.

— Но мы считаем крайне важным не только выявить всех без исключения виновных в данных преступлениях, но и принять оперативные и исчерпывающие меры для недопущения подобных правонарушений впредь. Со своей стороны готов прибыть в Казахстан с делегацией Героев Советского Союза и Героев России с официальным визитом для проведения мероприятий в рамках общественной дипломатии и оказать любое другое содействие в целях стабилизации ситуации и недопущения разжигания розни между нашими братскими народами, — заключил Липовой.