Москва на четыре дня станет креативной столицей мира

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С 26 по 29 августа набережная Парка Горького превратится в единое арт-пространство площадью 15 000 квадратных метров. Здесь уже во второй раз будет проходить Российская креативная неделя (Russian Creative Week) — самый крупный фест-форум креативного сектора в мире. В этом году RCW стала официальным мероприятиемМеждународного года креативной экономики, ООН. Еще одна важная тема — Год науки и технологий в России, объявленный Президентом РФ.

Отдельное место уделено деловой программе, в числе ее участников — первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, министр культуры Ольга Любимова и др. На площадках фест-форума обсудят и примут важные системные решения в области креативной экономики.

Большая часть мероприятий рассчитана на самую широкую аудиторию. Российская креативная неделя представит 14 индустрий: дизайн, искусство, IT, музыка и саунд-дизайн, наука и технологии, телевидение, мода, образование, маркетинг, разработка игр и компьютерная графика, издательское дело и журналистика, новые медиа, кино, архитектура и урбанистика. У каждой из них своя площадка и свой куратор — компания-лидер. Так, группа компаний «Просвещение» будет курировать площадку «Образование в креативных индустриях», игровой бренд MY.GAMES (Mail.ru Group) — зону «Разработка игр и компьютерная графика», Национальная Медиа Группа и холдинг «Газпром-медиа» — «Кино и телевидение», ZVONKO GROUP — «Музыка и саунд-дизайн», «Эксмо-АСТ» — «Издательское дело и журналистика», Яндекс — IT.

Музыкальный продюсер, DJ Imanbek, получивший престижную премию Grammy, проведет воркшоп. Антон Городецкий, руководитель медиапроекта о видеоиграх, расскажет о трендах и будущих хитах игровой индустрии. Заместитель министра просвещения Александр Бугаев и директор лагеря «АРТЕК» Константин Федоренко обсудят с родителями и педагогами необходимость дополнительного образования для детей. А в зоне «Издательское дело и журналистика» любой желающий сможет встретиться с всемирно известным писателем-фантастом Лю Цысинем.

На всей территории фест-форума будут соблюдаться профилактические меры: все гости обязаны носить защитные маски; обязательна дистанция в 1,5 метра между посетителями; ограничено количество посадочных мест на площадках; после каждого мероприятия будет проводиться дезинфекция посадочных мест и оборудования.

Организаторами Российской креативной недели выступают ФГБУ «Роскультцентр», Российский книжный союз. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов и Правительства Москвы. Генеральный партнер проекта — Сбер, официальный телекоммуникационный партнер — МегаФон. Подробности — на creativityweek.ru.