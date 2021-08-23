Татьяна Буцкая: Президент поддержал идею создания социального казначейства

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Президент России Владимир Путин поддержит идею создания так называемого социального казначейства. Об этом сообщила лидер общероссийской общественной организации «Совет Матерей» Татьяна Буцкая.

По ее словам, «Совет Матерей» давно предлагает сформировать систему, когда льготы и выплаты семьям приходили автоматически без необходимости сбора различных справок и хождений по инстанциям. Татьяна Буцкая отметила, что глава государства еще раз подтвердил, что меры поддержки семей будут расширяться и планируется их распространить на семьи с детьми до 17 лет, то есть до окончания ребёнком школы.

— Ведь главное для любого человека — семья, — пояснила Татьяна Буцкая.