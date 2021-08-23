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Появилось видео задержания шпиона с Украины в Туле

Полина Долганова

Происшествия
Появилось видео задержания шпиона с Украины в Туле
Фото: moscow-live

Федеральная служба безопасности (ФСБ) опубликовала видео, на котором запечатлен момент задержания предполагаемого украинского шпиона в Туле. Видео появилось в понедельник, 23 августа, в Telegram-канале RT.

На кадрах видно, как сотрудники ФСБ прибывают в автосервис и задерживают подозреваемого. На мужчину также надели наручники.

Видео: Telegram / RT на русском

Задержанный собирал секретные данные о новейших образцах оружия по заданию украинской разведки.

По данным службы, гражданин Украины по заданию разведывательных служб искал сотрудников российской обороны из «числа секретоносителей».

Он предпринимал попытки найти вербовочные российские разработки и пытался получить сведения, охраняемые законом.

В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж». Ему может грозить тюремное заключение сроком от десяти до двадцати лет, передает ТАСС.

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