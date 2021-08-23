В РФ завершается вторая фаза клинических исследований вакцины от COVID «МИР-19»

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Вторая фаза клинических испытаний вакцины от коронавирусной инфекции «МИР-19» подходит к концу. В сентябре 2021 года соответствующие результаты исследований планируется представить Минздраву и решить вопрос о регистрации препарата. Об этом в понедельник, 23 августа, заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

— Мы планируем где-то в сентябре представить отчет в Министерство здравоохранения и дальше уже решить вопрос о его регистрации, — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».

Скворцова также отметила, что к настоящему моменту уже около 160 пациентов получили укол новым препаратом.

20 августа глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что более 43 миллионов человек в России вакцинировались от COVID-19. По его словам, в настоящее время к привитым 60 процентам взрослого населения приближаются Белгород, Подмосковье, Чечня и другие регионы.

В тот же день руководитель Центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что необходимый уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России может быть сформирован к концу года.

17 августа глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что пятая вакцина от коронавируса вскоре появится в России. Всего в стране зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона».