В компании Zenden назвали плюсы акции «Миллион призов» для участников электронного голосования в Москве

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Программа «Миллион призов – #ВыбираемВместе» для участников онлайн-голосования стартовала в Москве. Акция, популяризирующая электронное участие в выборах, снизит риск роста заболеваемости среди горожан, а также простимулирует потребительский спрос, считает основатель и президент ГК Zenden Андрей Павлов. Компания уже является партнером «Миллиона призов».

С инициативой организовать новый этап программы выступило московское предпринимательское сообщество.

— Основной риск, который позволит нивелировать программа – это увеличение количества контактов граждан с носителями инфекции на избирательных участках. Кроме того, программа направлена на стимулирование спроса, а нам как компании, серьезно пострадавшей от пандемии, быстрейшее восстановление спроса очень важно. Нам также важно, чтобы в России не повторился локдаун или не были введены ограничительные меры, когда страдают граждане или любой бизнес, — сказал Павлов.

По его словам, если произойдет новый локдаун, множество компаний на этот раз его просто не переживут.

— Если новый локдаун состоится, то бизнес недосчитается еще сотен и тысяч ресторанов, магазинов, компаний. Увеличится количество сотрудников, которым придется искать новую работу в связи с банкротством их текущего работодателя. Целые сектора экономики, которые постепенно отходят от предыдущих волн, могут уже не выдержать новой волны, — подчеркнул он.

Президент Zenden также отметил, что для его компании участие в предыдущем проекте «Миллион призов» оказалось эффективным.

— Мы получили тысячи новых клиентов, наши постоянные клиенты смогли расширить ассортимент приобретаемых товаров. Эта программа стала эталоном модели win-win. Выиграли и покупатели, которые смогли приобрести у нас качественную обувь, и мы как бизнес получили дополнительные обороты, и организатор конкурса выполнил социальную функцию в виде адресной поддержки граждан и бизнеса, — сказал он.

Павлов пояснил, почему программа направлена только на участников дистанционного голосования. По его мнению, ДЭГ — это новый удобный экономичный и безопасный инструмент волеизъявления. С помощью него смогут проголосовать люди, работающие удаленно, а также те, кто находится на самоизоляции.

— У всех должна быть возможность выразить свою гражданскую позицию. При этом при текущем количестве заболевших говорить о том, что к каждому могут приехать и привезти урну для голосования на дому, конечно, можно, но это повлечет серьезное увеличение затрат на выборы, которые оплачиваются из бюджета. Лучше эти средства пустить на что-то более полезное, — объяснил он.

Программа «Миллион призов»

К программе «Миллион призов — #ВыбираемВместе» присоединились более 70 компаний: торговые сети, аптеки, рестораны, кафе. Розыгрыш призов пройдет с 18 по 20 сентября.

Москвичи, голосующие онлайн, смогут выиграть сертификаты. Их номинал в этот раз увеличен и начинается от 10 тыс. баллов. Каждый балл равен 1 рублю. Максимальная сумма сертификата – 100 тыс. В отличие от прошлых акций сейчас будут разыгрывать и суперпризы: 20 квартир и 100 автомобилей от новых партнеров программы - строительных и автомобильных компаний.

Участником акции может стать любой житель Москвы, проголосовавший дистанционно с 17 по 19 сентября. Зарегистрироваться на участие в электронном голосовании можно в приложениях «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы», а также на городском портале mos.ru.

О дистанционном электронном голосовании

Подать заявление на участие в электронном голосовании можно в приложениях «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы», а также на городском портале mos.ru. Онлайн-голосование будет доступно на выборах депутатов Госдумы РФ, довыборах депутатов Мосгордумы и выборах муниципальных депутатов района Щукино.