Найденную в лесу под Смоленском девочку выпишут из больницы в ближайшее время
Полуторагодовалая девочка, которую на четвертые сутки поисков нашли в лесу под Смоленском, готовится к выписке из больницы. Об этом в понедельник, 23 августа, рассказали в СУ СК РФ по региону.
— Сейчас ребенок в безопасности — вместе с матерью находится в больнице, уже готовится к выписке, — говорится в видеосообщении СК.
Полуторагодовалую девочку обнаружили в Темкинском районе области 20 августа. По предварительным данным, малышка ушла утром 17 августа из дома и не вернулась. Ее искали в течение четырех суток без перерыва, в том числе и в ночное время.
По факту исчезновения ребенка следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Поисковики нашли ее в лесном массиве на расстоянии около четырех километров от места жительства. Девочка находилась в сознании и сама отозвалась на голос. На теле ребенка в момент обнаружения имелись следы от укусов насекомых.