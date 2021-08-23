Генпрокуратура признала нежелательными четыре религиозные организации Латвии и Украины

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Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность четырех организаций евангелистов из Латвии и Украины. Об этом в понедельник, 23 августа, рассказали в пресс-службе ведомства.

В список вошли международное христианское движение «Новое поколение»* и Евангельская христианская церковь «Новое Поколение»* из Латвии. В перечне теперь также находятся духовное управление евангельских христиан Украинской христианской церкви «Новое Поколение»* и духовное учебное заведение «Международный библейский колледж «Новое Поколение»* из Украины.

В Минюст РФ был дан запрос на внесение данных организаций в список иностранных и международных НПО, деятельность которых нежелательна на территории России. Решение было принято, так как организации представляют угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ, говорится на сайте Генпрокуратуры.

До этого Минюст внес бельгийскую неправительственную организацию (НПО) International Partnership for Human Rights* в перечень НПО, чья деятельность признана нежелательной на территории России.

23 июня Минюст также официально включил американскую неправительственную организацию «Проект медиа»* в список нежелательных. До этого Генпрокуратура признала нежелательной работу в России организации «Проект медиа»*.

*Организация, чья деятельность признана нежелательной на территории России.