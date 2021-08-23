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Пожар в здании завода «Серп и Молот» в Москве потушили

Анастасия Волоснова

Происшествия
Пожар в здании завода «Серп и Молот» в Москве потушили
Фото: Денис Воронин / АГН Москва
Россия, Москва, улица Золоторожский Вал, 11с21 Карта всех событий

Пожар на территории завода «Серп и Молот» в Москве полностью потушили. Об этом сообщил «Вечерней Москве» источник в экстренных службах в понедельник, 23 августа.

Инцидент произошел на территории завода «Серп и Молот» по адресу улица Золоторожский Вал, дом 11, строение 1. О причинах возгорания не сообщалось. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. В настоящее время огонь ликвидировали, добавил источник.

В результате пожара никто не пострадал, пишет «Москва 24».

Дептранс сообщал, что движение по улице Золоторожский Вал в Москве перекрыли из-за пожара. Автомобилистов призвали объезжать место инцидента по Таможенному проезду, улице Волочаевской и улице Красноказарменной.

До этого днем в воскресенье, 22 августа, в торгово-развлекательном центре «Фудели» в подмосковных Мытищах произошел пожар. В здании началась немедленная эвакуация сотрудников и посетителей ТРЦ. Площадь возгорания составила десять квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС.

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