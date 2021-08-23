Ректор Юридической академии отметил законность проведения акции «Миллион призов — #ВыбираемВместе»

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Акция «Миллион призов — #ВыбираемВместе», которую проводят среди участников электронного голосования, является законной и представляет программу социальной поддержки горожан во время пандемии коронавируса. Об этом в понедельник, 23 августа, рассказал ректор Московского государственного юридического университета имени Кутафина (МГЮА), заслуженный юрист РФ Виктор Блажеев.

Он пояснил, что призы в рамках программы дают не за голосование за определенного кандидата, а за электронную форму участия в выборах.

— Да, ситуация с коронавирусом сейчас выровнялась, но риски, связанные с распространением коронавируса сохраняются, и поэтому каждый, кто придет на избирательный участок, рискует заболеть. Поэтому эта социальная программа как раз рассчитана на то, что граждане примут активное участие в электронном голосовании, и таким образом будет обеспечена их безопасность, — отметил Виктор Блажеев.

По его словам, программа является социальным проектом, а не лотереей. Он уточнил, что в рамках акции не будет контролироваться, за кого именно будет голосовать избиратель, пишет агентство городских новостей «Москва».

С 17 по 19 сентября пройдут выборы депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва. В некоторых столичных районах также будут избирать депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов. Москвичи смогут отдать свой голос онлайн.

Всего победители акции «Миллион призов — #ВыбираемВместе» получат 250 тысяч призов. Среди них будут выигрыши в размере 10, 25, 50 и 100 тысяч баллов. Эти призы впоследствии можно будет обменять на товары из списка представленных у партнеров: одежду, обувь, ювелирные изделия и так далее. Кроме того, те, кто будут голосовать онлайн, смогут принять участие в розыгрыше автомобилей и квартир в столице.

Чтобы стать участником программы, необходимо принять участие в электронном голосовании. Сделать это смогут только совершеннолетние москвичи с полной учетной записью на портале mos.ru

Недавно москвичам рассказали, где можно задать вопросы об онлайн-голосовании. Уточнить информацию можно по телефону, электронной почте, а также при помощи чат-бота на сайте mos.ru.