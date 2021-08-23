Движение по улице Золоторожский Вал в Москве восстановили после пожара

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Россия, Москва, улица Золоторожский Вал Карта всех событий

На улице Золоторожский Вал восстановили движение после ликвидации пожара на территории завода «Серп и Молот». Об этом в понедельник, 23 августа, сообщает пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Движение восстановлено, — говорится в сообщении.

Пожар на территории завода «Серп и Молот», расположенного на улице Золоторожский Вал, произошел днем 23 августа. О причинах возгорания не сообщалось. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. В настоящее время огонь ликвидировали.

В результате пожара никто не пострадал.

Движение по улице Золоторожский Вал в Москве временно перекрыли из-за пожара. Автомобилистов призвали объезжать место инцидента по Таможенному проезду, улице Волочаевской и улице Красноказарменной.