Движение по улице Золоторожский Вал в Москве восстановили после пожара
На улице Золоторожский Вал восстановили движение после ликвидации пожара на территории завода «Серп и Молот». Об этом в понедельник, 23 августа, сообщает пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
— Движение восстановлено, — говорится в сообщении.
Пожар на территории завода «Серп и Молот», расположенного на улице Золоторожский Вал, произошел днем 23 августа. О причинах возгорания не сообщалось. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. В настоящее время огонь ликвидировали.
В результате пожара никто не пострадал.
Движение по улице Золоторожский Вал в Москве временно перекрыли из-за пожара. Автомобилистов призвали объезжать место инцидента по Таможенному проезду, улице Волочаевской и улице Красноказарменной.