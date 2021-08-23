Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Движение по улице Золоторожский Вал в Москве восстановили после пожара

Илья Ашуров

Происшествия
Движение по улице Золоторожский Вал в Москве восстановили после пожара
Фото: Денис Воронин / АГН Москва
Россия, Москва, улица Золоторожский Вал Карта всех событий

На улице Золоторожский Вал восстановили движение после ликвидации пожара на территории завода «Серп и Молот». Об этом в понедельник, 23 августа, сообщает пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Движение восстановлено, — говорится в сообщении.

Пожар на территории завода «Серп и Молот», расположенного на улице Золоторожский Вал, произошел днем 23 августа. О причинах возгорания не сообщалось. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. В настоящее время огонь ликвидировали.

В результате пожара никто не пострадал.

Движение по улице Золоторожский Вал в Москве временно перекрыли из-за пожара. Автомобилистов призвали объезжать место инцидента по Таможенному проезду, улице Волочаевской и улице Красноказарменной.

Читайте также:
ПожарыМосквавосстановили движение
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков
Сергей Лесков

Золотые руки, которых нам не хватает

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Срочно нужна связь с потусторонним миром

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Роботы призваны на службу

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Молодость навсегда

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Отголоски малодетности

Наталья Чаплин
Наталья Чаплин

Подари собаке дом

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Очное счастье: мы увидим друг друга

Все мнения
О проекте