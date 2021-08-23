Маргарита Симоньян объяснила, почему не выходит замуж за Тиграна Кеосаяна

Фото: instagram/_m_simonyan_

Российская журналистка и медиаменеджер Маргарита Симоньян объяснила, почему не выходит замуж за режиссера Тиграна Кеосаяна, с которым они вместе воспитывают троих общих детей. Об этом журналистка рассказала в интервью певице Валерии.

Симоньян заявила, что ее никогда не привлекала перспектива женитьбы. Для нее официальный брак — всего лишь формальность. При этом ее возлюбленный придерживается иной точки зрения.

— Он (Кеосаян — прим. «ВМ») мне периодически делает предложение, дарит кольца, а я говорю: «Родной, я просто коллекционирую кольца». Мне кажется, не спугнуть бы. Лучшее — враг хорошего. И потом — зачем? В современном мире это какие-то формальности, — сказала журналистка.

Валерия заметила, что подобная позиция не всегда прагматична. В ответ на это Симоньян сказала, что неофициальный брак избавляет от лишней бумажной работы. В качестве примера она рассказала историю покупки квартиры в Сочи: Симоньян приобрела ее без согласия возлюбленного, которое потребовалось бы в случае узаконенного союза.

— А так я пошла и сама взяла ипотеку. И таких мелочей миллион. Когда ты официально не замужем, ты распоряжаешься, чем хочешь, сама, — пояснила Симоньян.

Также она добавила, что регистрация отношений уместна, если женщина ощущает себя материально незащищенной. По словам Симоньян, она давно обеспечила себе финансовое благополучие, а от мужа ей нужны только «любовь и радости жизни».

Эффектная регистрация отношений состоялась у 57-летняя певицы Азизы с 41-летним итальянцем Александро Лортэ. Ко входу в ЗАГС под аплодисменты гостей и дробь барабанов ее на паланкине вынесли мужчины с обнаженным торсом, обмахивая ее опахалами. Судя по возгласам, гости были ошарашены таким выходом невесты.