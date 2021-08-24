Охранника Елизаветы II арестовали по подозрению в насилии над новобранцами

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Охранника британской королевы Елизаветы II из Колдстримской гвардии арестовали по подозрению в сексуальном насилии над двумя новобранцами. Об этом сообщает The Sun.

Пострадавшие, срок службы которых оценивается в два дня, поступили в гвардию, являющуюся старейшим полком Великобритании с отличием в виде непрерывной службы. Солдаты военного подразделения, как отмечается, входят в состав Королевской гвардии, которая занимается обеспечением безопасности представителей правительства, а также охраной дворцов во время церемоний.

Нападение на солдат произошло рядом с Виндзорским замком во время процесса обряда посвящения, утверждает газета. Британские военные, как отмечает собеседник издания в армии страны, находятся под «огромным давлением» в рамках борьбы с поведением насильственного характера.

Подозреваемого отстранили от должности, в отношении него проводится расследование, отмечается на сайте газеты.

23 августа СМИ сообщали, что Елизавета II поручила помощникам подготовить план обращения в суд, если заявления принца Гарри и его супруги Меган Маркл будут расценены как клеветнические.

Команда юристов королевской семьи проконсультируется с компаниями, которые специализируются на вопросах клеветы и частной жизни. Основное внимание, как отмечается, будет сосредоточено на мемуарах, которые начал в июле писать принц Гарри.

В них сын наследника престола принца Чарльза пообещал впервые рассказать о своем «опыте, приключениях, потерях и жизненных уроках, сформировавших его» как личность. Книга, как ожидается, будет опубликована в конце 2022 года.