Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Вместе снимались»: Киркоров вспомнил, как давал подзатыльники Зеленскому

Иван Юминов

Общество
«Вместе снимались»: Киркоров вспомнил, как давал подзатыльники Зеленскому
Фото: instagram/fkirkorov

Певец Филипп Киркоров рассказал, что давал подзатыльники президенту Украины Владимиру Зеленскому, когда тот был актером.

— Мы же с Зеленским прекрасно общались, дружили. Снимались вместе в фильме «Любовь в большом городе». Я ему там подзатыльники давал, — признался исполнитель.

Потом, по его словам, певца объявили «врагом Украины». Все беды «из-за Киркорова, всегда так было, есть и будет», приводит слова исполнителя «КП».

23 июня Министерство культуры и информационной политики Украины признало Киркорова угрозой национальной безопасности. Причины этого не назывались, при этом ведомство обновляет список по представлению СБУ, которая и определяет лиц, опасных для нацбезопасности.

27 июня Киркорова исключили из черного списка. Он предположил, что местные чиновники таким образом «пытаются набрать себе бонусов, паразитируя на лозунгах и националистической пропаганде», отмечает «Лента.ру».

Читайте также:
УкраинаВладимир ЗеленскийФилипп Киркоров
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков
Сергей Лесков

Золотые руки, которых нам не хватает

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Срочно нужна связь с потусторонним миром

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Роботы призваны на службу

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Молодость навсегда

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Отголоски малодетности

Наталья Чаплин
Наталья Чаплин

Подари собаке дом

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Очное счастье: мы увидим друг друга

Все мнения
О проекте