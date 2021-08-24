«Переход от лета к осени»: синоптики рассказали о погоде в столичном регионе 24 августа

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Температура в Москве во вторник, 24 августа, составит около 18-20 градусов, а в области — 17-22 градуса.

— Предстоящим днем Москва и Московская область окажутся под влияние атмосферного фронта с северо-запада. При переменной облачности местами пройдет небольшой кратковременный дождь, — говорится в сообщении.

Атмосферное давление, как отмечается, составит 751 миллиметр, а относительная влажность воздуха — около 50 процентов. Природа в регионе постепенно перестраивается на осень.

Дневная температура, как правило, не превышает 20 градусов, ночи также становятся более прохладными. При этом переход от лета к осени иногда характеризуется выраженными колебаниями метеорологических параметров, что может сопровождаться сезонными обострениями целого ряда заболеваний, отмечает портал «Метеоновости».

Прогноз погоды на 1 сентября, по предварительным данным, не обнадеживающий, рассказала «ВМ» главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

Предполагается, что ночная температура составит 8–10 градусов, дневная — около 18. Школьные линейки проходят в утренние часы, соответственно, в это время будет примерно десять градусов.

Позднякова отметила, что это лишь предварительные данные, а погода очень переменчива. Поэтому метеоролог высказала надежду на то, что прогноз еще может поменяться в сторону более благоприятных показателей.