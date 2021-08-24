Пять человек смыло в воду во время потопа в Дагестане

Потоп на Профсоюзной улице

В Республике Дагестан бушует непогода: накануне селевым потоком там унесло пятерых человек.

Поток воды в Левашинском районе унес припаркованный на берегу ВАЗ-21-7, в котором находилось два человека — женщина и ребенок. В соседнем селе водой унесло грузовую «газель», в которой был 52-летний местный житель. Сейчас специалисты занимаются поисками пропавших.

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Кроме этого, группа туристов из Москвы и Санкт-Петербурга оказалась заблокированной в Карадахской теснине. Эвакуировать удалось 34 человека, однако двоих — 35-летнего Артема Мартынова из Московской области и 37-летнего Илью Кузнецова — унесло потоком. Тургруппа не была зарегистрирована.

Из-за непогоды в некоторых домах нарушено электричество и газоснабжение. В районах работают сотрудники МЧС.

19 августа плохая погода была зафиксирована в Краснодарском крае: в Сочи отдыхающие засняли смерч над Черным морем.