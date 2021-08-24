Завершилась реконструкция комплекса коммуникационных коллекторов «Экспоцентр»

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Реконструкция крупного комплекса коммуникационных коллекторов «Экспоцентр» в столице завершилась. Ремонтом занимались специалисты московского Комплекса городского хозяйства. Об этом сообщил во вторник, 24 августа, заммэра Москвы в правительстве Петр Бирюков.

По его словам, «Экспоцентр» вмещает в себя пять коллекторов, которые были построены в 1980–2000 годах. Их общая протяженность насчитывает более пяти километров.

— Проведенные мероприятия позволят продлить срок службы объекта, обеспечить безопасную и безаварийную эксплуатацию проложенных в нем инженерных коммуникаций — труб водопровода и теплоснабжения, кабелей электричества и связи, — заявил Петр Бирюков.

Также он отметил, что в ходе ремонта восстановили гидроизоляцию и частично заменили перекрытия для усиления прочности. Помимо этого, оборудовали новые шахты вентиляции и обновили металлические конструкции.

В понедельник, 23 августа, Петр Бирюков рассказал, что специалисты Комплекса городского хозяйства нанесли на столичные дороги в преддверии Дня знаний более восьми тысяч знаков «Осторожно, дети!».