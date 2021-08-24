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Фестиваль воздушных змеев «ЛеТатлин» пройдет в Галерее XXI века

Ольга Маркова

Развлечения
Фестиваль воздушных змеев «ЛеТатлин» пройдет в Галерее XXI века
Фото: Михаил Подобед / Вечерняя Москва

Галерея XXI века объединения «Выставочные залы Москвы» и Мосприрода с 26 по 29 августа приглашают жителей и гостей столицы принять участие в фестивале воздушных змеев «ЛеТатлин».

Первые два дня фестиваля являются подготовительными. 26 и 27 августа пройдут мастер-классы по росписи воздушных змеев.

Участие в мастер-классах по билетам.

В воскресенье, 29 августа, на территории природного заказника «Долина реки Сетунь» состоится запуск воздушных змеев фестиваля. Картины для неба участники фестиваля создадут из предоставленных материалов на мастер-классах под руководством специалистов.

Участие в фестивале по регистрации, сообщается на сайте организации.

28 августа библиотеки и культурные центры Москвы зовут горожан принять участие в акции «Единый день открытых дверей». Здесь будут представлены образовательные программы и студии, пройдут мастер-классы. Взрослые и дети смогут присутствовать на лекциях, концертах и спектаклях.

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