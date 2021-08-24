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Столичные врачи вылечили от коронавируса 2148 пациентов за сутки

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Столичные врачи вылечили от коронавируса 2148 пациентов за сутки
26 июня 2020 года.Люди в городе. Жанр. / Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

За последние 24 часа столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции 2148 пациентов. Об этом во вторник, 24 августа, сообщили в Telegram-канале оперштаба Москвы.

Всего с начала пандемии после прохождения лечения от коронавируса в городе полностью поправились 1 432 067 москвичей.

Столичные врачи вылечили от коронавируса 2148 пациентов за суткиФото: Оперштаб

За последние сутки было выявлено 1105 случаев заболевания. Госпитализированы были 559 человек, 56 горожан скончались. По состоянию на 24 августа 325 граждан находятся на ИВЛ.

Минздрав России подготовил новые рекомендации относительно проведения вакцинации от коронавирусной инфекции. Они опубликованы на сайте ведомства.

Так, министерство официально разрешило использовать препарат «Спутник Лайт» для вакцинации граждан старше 60 лет, для ревакцинации и для переболевших коронавирусом.

Кроме того, в документе говорится о необходимости индивидуальной работы с лицами старше 60 лет, в том числе и теми, кто проживет в социальных учреждениях, для профилактики распространения заболеваемости.

Обновленная версия содержит расширенный раздел, посвященный людям с ВИЧ.

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