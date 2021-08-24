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25 августа Православная церковь почитает память мучеников Аникиты и Фотия. Запрещается ссориться с близкими людьми, иначе это приведет к расставанию, разлуке или другим конфликтным ситуациям. Для того, чтобы этого не произошло, нельзя затевать серьезный разговор и пытаться выяснять отношения.

Нельзя в этот день устраивать шумные гулянья, особенно со спиртными напитками. Говорят, что если ослушаться данного запрета, могут начаться проблемы со здоровьем.

25 августа нельзя идти на поводу у своих предрассудков и отказываться от выгодных, но трудоемких предложений, в противном случае в течение ближайших нескольких месяцев их не будет.

Нельзя отлынивать от работы. Настройтесь на продуктивный день, иначе святой, память которого чтут в эту дату, может разгневаться. Если у вас выходной день, то постарайтесь отвлечься и заняться другой работой, например, уборкой дома.

Приметы погоды:

Дождь — к короткому «бабьему лету».

Ясная и теплая погода — к хорошему урожаю белых грибов.

Кошка старательно умывается — к теплу.

Подробнее в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Почему нельзя выяснять отношения 25 августа

Праздники:

День лазанья по деревьям

Пока люди не придумали компьютерные игры, жизнь детей была намного динамичней и познавательней. Можно, конечно, возразить, что сейчас легко узнать обо всем на свете, даже не выходя из дома, стоит лишь отправить соответствующий запрос в поисковую систему. Но это только в том случае, если «пытливый ум» ищет ответы на свои вопросы. А в обычной ситуации эмпирический, то есть опытный метод познания мира — самый надежный и запоминающийся.

К примеру, обычное лазанье по деревьям — это и способ добывания фруктов ягод, и спасение от животных-хищников, и тайное убежище, и просто интересное занятие.

День рождения консервной банки

Благодаря британскому изобретателю Питеру Дюранду мир уже более 200 лет пользуется жестяными консервными банками для длительного хранения всевозможных продуктов, как овощных, так мясных и молочных. Кстати, способ герметизации стерилизованных продуктов в стеклянной таре к тому времени уже вовсю использовался во Франции. Однако жестяная банка оттеснила его в плане мобильного комфорта, что быстро оценили военные и путешественники.

События:

В авиакатастрофе погибла Саманта Смит — «маленький посол мира» 25 августа 1985 г.

Осенью 1982 года 10-летняя американская школьница Саманта Смит случайно прочитала статью в журнале «Таймс», посвященную советскому лидеру Юрию Андропову. В статье говорилось о том, что этот человек наверняка очень опасен и еще больше ужесточит отношения между Россией и Штатами.

Саманта спросила у мамы:

— Если все его так боятся, почему кто-нибудь не напишет ему письмо и не спросит прямо, хочет он войны или нет?

— А почему бы тебе самой не написать? — в шутку ответила мать.

Тогда девочка написала такое письмо:

«Уважаемый мистер Андропов, ... Я очень беспокоюсь, не начнется ли ядерная война между Советским Союзом и Соединенными Штатами. Вы за войну или нет? Если Вы против войны, скажите, пожалуйста, как Вы собираетесь помочь предотвратить войну? Вы, конечно, не обязаны отвечать на мой вопрос, но я хотела бы знать, почему Вы хотите завоевать весь мир или, по крайней мере, нашу страну. Бог создал Землю, чтобы мы все вместе жили в мире и не воевали».

Однако ответа на свое письмо девочка так и не дождалась. Тогда она написала второе письмо послу СССР в Вашингтоне Добрынину, в котором спрашивала, ответит ей Андропов или нет?

Через месяц Саманту неожиданно вызвали в кабинет директора школы, который испуганно сказал: «Иди домой. Тебе пришло письмо. От мистера Андропова».

Юрий Владимирович писал, что СССР ни с кем воевать не собирается. Советские люди хотят мира, а чтобы Саманта в этом убедилась сама, то пусть летом приезжает в СССР и убедится в этом лично.

В августе 1985 года Саманта с отцом возвращались из Англии, где они участвовали в шоу Роберта Вагнера. В Америке пересели на местную авиалинию. В дождливую ночь с 24 на 25 августа их самолет потерял управление и разбился. Саманте Смит было всего 13 лет.

25 августа 1991 г. День рождения операционной системы Linux

25 августа отмечает свой День рождения популярная операционная система на основе свободного программного обеспечения Linux.

История этого продукта берёт своё начало в 1991 году и связана с именем перспективного тогда финского программиста, а ныне — владельца товарного знака «Linux» Линуса Бенедикта Торвальдса.

Название операционной системы появилось не сразу. Сам Торвальдс, отдавая дань уважения вдохновившей его операционной системе UNIX, хотел, чтобы название обязательно оканчивалось на букву «Х». Поэтому первый вариант, придуманный самим автором ОС, звучал как Freax – название, образованное от английских слов «free» (свободный, бесплатный) и « Freak» (чудак).

Позднее, установивший ядро на севере университета, Ари Лемке дал ОС название «Linux», сумев, таким образом сохранить в названии и литеру «Х», и не забыть, при этом, об имени её создателя.

Родились:

1530 — Иван IV Васильевич Грозный, первый русский царь.

1819 — Алан Пинкертон (ум. 1884), американский сыщик, основатель первого в мире детективного агентства.

1930 — Георгий Данелия (ум. 2019), кинорежиссёр, сценарист, актёр, народный артист СССР.

1930 — сэр Шон Коннери (ум. 2020), британский и американский актёр театра и кино, продюсер, лауреат премии «Оскар».

1942 — Маргарита Терехова, советская и российская актриса, режиссёр, народная артистка РФ.

1958 — Тим Бёртон, американский кинорежиссёр, продюсер, мультипликатор.

1970 — Клаудиа Шиффер, немецкая топ-модель, актриса, общественный деятель.

Именины отмечают: Аркадий, Николай, Александр, Матвей, Федор, Вячеслав, Михаил, Сергей, Дмитрий, Василий