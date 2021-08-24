Москвичам рассказали, как обучают сотрудников центров «Мои документы»

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Новых сотрудников офисов «Мои документы» обучают процессу предоставления более 300 госуслуг, а также учат справлять со стрессовыми и нестандартными ситуациями. Об этом москвичам рассказали во вторник, 24 августа.

В здании Дворца госуслуг на ВДНХ в декабре 2018 года открыли учебный центр «Моих документов», где новые сотрудники проходят переподготовку.

— Обучение проходит параллельно с работой. Когда новый сотрудник приходит в один из столичных офисов «Мои документы», за ним сразу закрепляют наставника. Он знакомит его с коллективом, помогает погрузиться в процесс. Выстраивается график обучения, при этом занятия чередуются с практикой, — сообщила руководитель учебного центра Наталья Чистякова.

По ее словам, сотрудников обучают не только алгоритмам предоставления госуслуг, но и умению общаться с разными людьми. Такие тренинги проводят психологи и на реальных примерах разбирают определенные ситуации.

— Мы учим сотрудников, как общаться с жителями, выстраивать корректный диалог, разбираться в нестандартной ситуации. Мы акцентируем внимание на том, что каждый посетитель и его проблемы важны, — отметила главный специалист центра Дарья Трефилова.

При этом, по словам сотрудников учебного центра, работа в офисах «Мои документы» интересна из-за того, что часто появляются новые услуги, в которых сперва нужно разобраться. Это дает сотрудникам возможность развития и карьерного роста, пишет официальный сайт мэра Москвы.

В понедельник, 23 августа, в пресс-службе мэра и Правительства Москвы рассказали, как за десять лет работы офисов «Мои документы» предоставление госуслуг в столице вышло на качественно новый уровень.