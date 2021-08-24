Песков: Российские власти не планируют новых дополнительных выплат

Фото: Администрация президента РФ

Новые дополнительные выплаты иным категориям граждан России, кроме пенсионеров и военных, в настоящее время не планируются. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник, 24 августа.

— В воскресенье речь шла о всех пенсионерах, о военных пенсионерах различных ведомств силового блока. О других категориях сейчас речи не идет. Давайте не забывать про те выплаты, которые только что прошли для большой категории граждан, имеются в виду граждане с детьми в разной конфигурации. Это очень важно, — приводит слова пресс-секретаря президента ТАСС.

Во вторник, 24 августа, президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому пенсионеры получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей.

Предложение единовременно выплатить всем пенсионерам по десять тысяч рублей президент озвучил в воскресенье, 22 августа. Он отметил, что прибавка к пенсии в тысячу рублей «подъедается» инфляцией, поэтому необходимы иные выплаты.

Кроме того, Владимир Путин заявил, что государство должно выплатить всем военным по 15 тысяч рублей. По его словам, таким действием Россия обеспечит поддержку всем военнослужащим.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что выделение из государственного бюджета средств на выплаты пенсионерам и военным было тщательно рассчитано и эта мера не приведет к увеличению налогов в РФ.