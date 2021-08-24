Россиянам рассказали, как правильно обрабатывать магазинные продукты от микробов

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Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям МЧС РФ подготовил рекомендации по обработке купленных в магазине продуктов во время пандемии коронавирусной инфекции.

— Овощи и фрукты надо тщательно помыть. Зелень, помидоры и огурцы можно замочить на 10-15 минут в воде, а затем хорошо промыть под проточной водой, — отмечают специалисты.

Для мытья овощей следует использовать моющее средство с нейтральным составом, которое затем нужно тщательно смыть.

Россиянам также порекомендовали мыть руки сразу после возвращения из магазина, и только после этого разбирать пакеты с покупками.

В институте МЧС РФ также посоветовали помыть с мылом продукты в пластиковой, металлической или стеклянной упаковке.

Кроме того, нужно регулярно дезинфицировать со специальными средствами кухонные столешницы, ручки, мебель и гаджеты, пишет Пятый канал.