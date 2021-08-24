Названы российские регионы с наибольшим уровнем бедности

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Уровень бедности в России составляет 12,1 процента, при этом хуже всего ситуация с этим вопросом обстоит в Туве, Ингушетии и Кабардино-Балкарии. Это следует из данных Росстата, которые представил заместитель директора Департамента информационных технологий Минтруда Андрей Лебедев.

Так, по итогам прошлого года в стране насчитывалось 17,8 миллиона человек с доходами ниже прожиточного минимума, что составляло 12,1 процента. При этом в тройку лидеров по числу бедняков вошли Тува — 34,1 процента, Ингушетия — 30 процентов и Кабардино-Балкарская Республика — 24,2 процента.

Кроме того, уровень бедности выше 23 процентов наблюдался в Республике Алтай. В число регионов с наименьшим уровнем бедности (от 5 до 10 процентов) вошли Москва, Санкт-Петербург, Московская, Калужская, Ленинградская, Нижегородская, Курская, Белгородская, Воронежская, Свердловская и Ярославская области, Республика Татарстан, Ямало-Ненецкий АО, Ханты-Мансийский АО, Магаданская и Сахалинская области, а также Чукотский АО.

— Выход из бедности, если говорить о якорной бедности, когда семья глубоко бедная находится глубоко в такой стадии, она не может вырваться, дети не могут получить соответствующее образование — все это замкнутый круг. Выход из этой бедности — это два фактора: максимально эффективная занятость, то есть в регионе должна таким образом быть выстроена социально-экономическая политика, чтобы тот же самый ученик, студент могли найти эффективную работу, и социальная сфера, в том числе социальный контракт, — цитирует Лебедева ТАСС.

По его словам, тремя главными целями цифровизации соцсферы в этом вопросе являются оперативность пособий и выплат, удобство в их получении, то есть минимизация необходимых для этого документов и дистанционный порядок предоставления, а также адресность — выплаты тем, кто в них нуждается на самом деле.

В июле президент России Владимир Путин назвал бедность одной из четырех нерешенных проблем в России.