Почти 500 миллиардов рублей выделят из бюджета на выплаты пенсионерам и военнослужащим

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Почти 500 миллиардов рублей выделят из бюджета на выплаты для пенсионеров и военнослужащих. Об этом во вторник, 24 августа, рассказал министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов.

Он напомнил, что всем пенсионерам и военнослужащим по новому указу президента положена единоразовая выплата.

— Это требует немалых бюджетных ресурсов. По нашим оценкам, эти два решения стоят порядка 500 миллиардов рублей, — пояснил Силуанов.

По его словам, российская экономика развивается, а бюджет пополняется высокими объемами доходов. При этом дополнительные доходы бюджета России в 2021 году составят порядка 1,6-1,7 триллиона рублей, отметил министр в эфире «России 24».

Во вторник, 24 августа, президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому пенсионеры получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей.

Предложение единовременно выплатить всем пенсионерам по десять тысяч рублей президент озвучил в воскресенье, 22 августа. Он отметил, что прибавка к пенсии в тысячу рублей «подъедается» инфляцией, поэтому необходимы иные выплаты.

Кроме того, Владимир Путин заявил, что государство должно выплатить всем военным по 15 тысяч рублей. По его словам, таким действием Россия обеспечит поддержку всем военнослужащим.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что выделение из государственного бюджета средств на выплаты пенсионерам и военным было тщательно рассчитано и эта мера не приведет к увеличению налогов в РФ.