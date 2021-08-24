Милонов предложил запретить продажу алкоголя 1 сентября

Фото: Пресс-служба Госдумы

— Я поддерживаю введение запрета на продажу алкоголя в День знаний — 1 сентября. Но люди страждущие будут очень возражать, поэтому, может быть, стоит запретить продажу в магазинах, оставить только в кафе, не навынос, — отметил Милонов.

Кроме того, он предложил запрещать продавать спиртное людям, которые уже находятся в состоянии алкогольного опьянения.

Милонов также предложил тестировать депутатов на алкоголь и наркотические вещества. По мнению политика, кандидаты в Госдуму должны озвучивать свое отношение к алкоголю во время избирательной кампании, так как россияне ждут от депутатов здорового образа жизни, пишет агентство городских новостей «Москва».

До этого в МИД заявили, что в России не ожидается дефицита французского шампанского. Есть все возможности его избежать. При этом российские власти ведут переговоры с коллегами из Европы по вопросу отечественного закона о виноделии.

Поправки к закону «О регулировании алкогольной продукции» вступили в силу с 6 июля, после того как их одобрил президент России Владимир Путин. Основной дискуссионной темой стало требование убрать с контрэтикеток (обычно расположенных на задней стороне бутылки вина) на бутылках от иностранных производителей слово «шампанское».

Это стало трактоваться иностранными компаниями как запрет на использование слова «шампанское» для своей продукции. В частности, 3 июля крупный производитель Moet Hennessy решил приостановить поставки шампанского в Россию из-за того, что ему придется провести пересертификацию продукции, одобренную Винодельческой ассоциацией региона Шампань.