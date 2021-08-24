Акция в знак протеста против «Крымской платформы» прошла у посольства Украины в Москве

Фото: Аркадий Велюров

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В Москве у посольства Украины прошла акция в знак протеста против проведения в Киеве саммита «Крымская платформа». Об этом во вторник, 24 августа, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Участники мероприятия заявили, что таким образом хотят напомнить украинским властям о том, что Крым является неотъемлемой частью России, передает агентство.

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В понедельник, 23 августа, в Киеве прошел международный саммит «Крымская платформа», на котором обсуждался вопрос «возвращения» Крыма в состав Украины. В саммите приняли участие более 40 стран и международных организация.

По итогам саммита «Крымская платформа» была принята итоговая декларация. В документе говорится, что участники саммита «осуждают действия России в отношении Крыма и его жителей».

До этого Владимир Зеленский пригласил Россию для участия в «Крымской платформе». Украинский лидер сообщил, что обсуждение и комментирование российскими политиками саммита побудило подумать о РФ, как о «полноценном участнике «Крымской платформы».

Зеленский объявил о создании «Крымской платформы» в сентябре 2020 года. Киев в качестве цели форума видит координацию «международных усилий, направленных на возвращение Крыма в состав Украины». Саммит начался в украинской столице 23 августа.

Крымский вопрос

В марте 2014 года Крым после проведенного референдума принял решение выйти из состава Украины и присоединиться к России. За это решение тогда высказались 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя. Результаты народного голосования не признали многие страны мира, в том числе Украина, США и государства Евросоюза.

Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».