Украинцам запретили находиться на церемонии открытия Паралимпиады рядом с россиянами

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Украинских паралимпийцев попросили покинуть церемонию открытия Паралимпиады, чтобы они не находились рядом с россиянами. Об этом во вторник, 24 августа, рассказал спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев.

Он пояснил, что сначала украинцы расположились рядом российскими спортсменами, которые поприветствовали команду Украины, но затем их попросили переместиться на другую площадку.

— Но дальше началось... Руководители Паралимпийского комитета Украины приказали своей команде уходить, потому что рядом стояла сборная России, — подчеркнул Губерниев в эфире «Матч ТВ».

Паралимпийские игры откроются в Токио 24 августа. Участниками Паралимпиады станут около 4400 атлетов из 162 национальных команд, в том числе сборной беженцев. Во время Игр будет представлено 22 вида спорта, в программе совершат дебют парабадминтон и паратхэквондо.

Российские спортсмены из-за принятых в декабре 2020 года санкций Всемирного антидопингового агентства выступят на Паралимпиаде под аббревиатурой RPC — Паралимпийского комитета России (ПКР). В состав команды вошли 432 человека, в том числе 242 спортсмена.

Сборная России будет представлена в 19 видах спорта, включенных в программу соревнований. Кроме того, отечественные спортсмены впервые выступят на соревнованиях по бадминтону, бочче, голболу, гребле на байдарках и каноэ, тхэквондо, волейболу сидя среди женских команд, а также триатлону.

Всего участниками Паралимпиады станут около 4400 атлетов из 162 национальных команд, в том числе сборной беженцев. Во время Игр будет представлено 22 вида спорта, в программе совершат дебют парабадминтон и паратхэквондо.