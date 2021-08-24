Путин поручил избавить пенсионеров от сбора справок для получения выплат

Фото: Администрация президента РФ

Правительство РФ и Госдума должны будут принять все необходимые решения для того, чтобы пенсионеры могли получить выплаты без сбора справок и документов. Соответсвующее поручение дал президент России Владимир Путин во вторник, 24 августа, на втором этапе съезда «Единой России».

—Нужно организовать такую выплату максимально оперативно, главное, чтобы сами люди при этом были избавлены от хлопот, от сбора каких бы то ни было справок, — подчеркнул Путин.

Он призвал правительство и депутатов от «Единой России» принять все необходимые для осуществления данного требования решения.

Президент напомнил, что десять тысяч рублей получат все пенсионеры. Среди них будут как работающие, так и не работающие, пишет РИА Новости.

На съезде Путин также предложил распространить единовременную выплату в 15 тысяч рублей на сотрудников правоохранительных органов и курсантов. До этого предполагалось, что ее получат военнослужащие.

Во вторник, 24 августа, президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому пенсионеры получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей.

Предложение единовременно выплатить всем пенсионерам по десять тысяч рублей президент озвучил в воскресенье, 22 августа. Он отметил, что прибавка к пенсии в тысячу рублей «подъедается» инфляцией, поэтому необходимы иные выплаты.

Кроме того, Владимир Путин заявил, что государство должно выплатить всем военным по 15 тысяч рублей. По его словам, таким действием Россия обеспечит поддержку всем военнослужащим.