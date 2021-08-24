Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Путин поручил избавить пенсионеров от сбора справок для получения выплат

Анастасия Волоснова

Общество
Путин поручил избавить пенсионеров от сбора справок для получения выплат
Фото: Администрация президента РФ

Правительство РФ и Госдума должны будут принять все необходимые решения для того, чтобы пенсионеры могли получить выплаты без сбора справок и документов. Соответсвующее поручение дал президент России Владимир Путин во вторник, 24 августа, на втором этапе съезда «Единой России».

—Нужно организовать такую выплату максимально оперативно, главное, чтобы сами люди при этом были избавлены от хлопот, от сбора каких бы то ни было справок, — подчеркнул Путин.

Он призвал правительство и депутатов от «Единой России» принять все необходимые для осуществления данного требования решения.

Президент напомнил, что десять тысяч рублей получат все пенсионеры. Среди них будут как работающие, так и не работающие, пишет РИА Новости.

На съезде Путин также предложил распространить единовременную выплату в 15 тысяч рублей на сотрудников правоохранительных органов и курсантов. До этого предполагалось, что ее получат военнослужащие.

Во вторник, 24 августа, президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому пенсионеры получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей.

Предложение единовременно выплатить всем пенсионерам по десять тысяч рублей президент озвучил в воскресенье, 22 августа. Он отметил, что прибавка к пенсии в тысячу рублей «подъедается» инфляцией, поэтому необходимы иные выплаты.

Кроме того, Владимир Путин заявил, что государство должно выплатить всем военным по 15 тысяч рублей. По его словам, таким действием Россия обеспечит поддержку всем военнослужащим.

Читайте также:
Владимир Путинвыплатыпенсионеры
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Заняться делом, на которое не хватает времени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Компьютерный гриб побеждает

Александр Толмачев
Александр Толмачев

Как приблизить срок капремонта

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Золотые руки, которых нам не хватает

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Срочно нужна связь с потусторонним миром

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Роботы призваны на службу

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Молодость навсегда

Все мнения
О проекте