В ПФР подготовили порядок автоматического назначения страховой пенсии по старости

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Пенсионный фонд России (ПФР) утвердил порядок назначения страховой пенсии по старости автоматически. Об этом говорится в проекте, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Постановление вступит в силу с 1 января 2022 года. Пенсию по старости автоматически будут назначать россиянам, которые подали соответствующее заявление через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Автоматически пенсия назначается гражданам РФ, которые достигли возраста выхода на пенсию. Кроме того, у них должен быть рабочий стаж не менее 15 лет и не менее 30 пенсионных коэффициентов

Информация о назначении пенсии будет направляться в личный кабинет россиянина в течение 15 минут, говорится в документе на портале.

Во вторник, 24 августа, президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому пенсионеры получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей.

Предложение единовременно выплатить всем пенсионерам по десять тысяч рублей президент озвучил в воскресенье, 22 августа. Он отметил, что прибавка к пенсии в тысячу рублей «подъедается» инфляцией, поэтому необходимы иные выплаты.

Кроме того, Владимир Путин заявил, что государство должно выплатить всем военным по 15 тысяч рублей. По его словам, таким действием Россия обеспечит поддержку всем военнослужащим.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что выделение из государственного бюджета средств на выплаты пенсионерам и военным было тщательно рассчитано и эта мера не приведет к увеличению налогов в РФ.