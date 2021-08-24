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Эксперт объяснила, какие признаки говорят о неправильном питании у детей

Анна Михалюк

Общество
Эксперт объяснила, какие признаки говорят о неправильном питании у детей
Фото: pixabay.com

Специалист по питанию Ксения Черная объяснила, как понять, что ваш ребенок питается неправильно. Самый главный признак, который должен говорить о смене рациона, — это аллергия.

— У детей-аллергиков будут проблемы с рационом и ЖКТ. Нужно убрать сахар, глютен, кисломолочные продукты. Но изначально аллергия может возникать из-за того, что у него нарушена микрофлора. Аллергия может быть последствием низкой кислотности, проблем с желчетоком, — рассказывает нутрициолог на своем YouTube-канале.

Второй важный фактор — это запоры, причем как у детей, так и у взрослых.

— Когда в нас не перевариваются белки, жиры, углеводы, все эти крупные молекулы попадают в кишечник, начинается процесс брожения, нарушение микрофлоры, избыточный грибковый рост бактерий, — объясняет специалист.

Проблемы с кишечником могут привести к аллергии, а могут спровоцировать появление аутоиммунных заболеваний. Родителям нужно предпринимать меры, так как самостоятельно проблема не решится, и чем младше ребенок, тем будет легче следить за его рационом и прививать правильные пищевые привычки.

Третий признак — это анемия.

— Это видно по детям: бледные, с жидкими волосами, вялые. Если мы у них проверим уровень ферритина, то он будет очень низким. В норме он должен быть от 30 до 40. В чем может заключаться проблема? Ответ: ребенок не ест мясо, не ест субпродукты, а любит только булки и макароны. Некоторые родители хотят перевести своих детей на вегетарианство, а для многих из них это просто противопоказано. О низком уровне железа также свидетельствует низкий уровень концентрации и умственной активности, — утверждает эксперт.

Также специалист советует обратить внимание на низкий иммунитет, частые болезни ребенка и синдром дефицита внимания. Чтобы уберечь свое чадо от этих проблем, необходимо, по словам нутрициолога, давать ему меньше сладкой еды и выпечки.

— Сахар — это пища для нашей патогенной флоры. Часто родители не могут оказаться от сладкого. Все дети рождаются с чистым сознанием, а именно родители навязывают им представления о вкусной еде, — объясняет эксперт.

Диетолог объяснила, почему вегетарианство может быть опасно для здоровья малышей.

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