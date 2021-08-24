Захарова объяснила, почему Россия не будет участвовать в «Крымской платформе»

Фото: МИД РФ

Россия не будет участвовать в саммите «Крымская платформа» из-за его антироссийской направленности. Об этом во вторник, 24 августа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— В итоговой декларации саммита содержится призыв к Российской Федерации «приобщаться» к участию в деятельности «Крымской платформы». Не видим для себя возможности участия в данном политическом действии ввиду его циничной антироссийской направленности, — отметила она.

По словам представителя ведомства, проведенный украинскими властями саммит был похож на «оторванный от реальности политический спектакль». А участие в нем отдельных стран будет рассматриваться Россией как посягательство на ее территориальную целостность.

Захарова подчеркнула, что вопрос территориальной принадлежности Крыма был закрыт в результате проведенного в марте 2014 года референдума. При этом Россия готова сотрудничать со своими международными партнерами в области развития полуострова.

— Для этого приглашаем наших иностранных друзей на полуостров для участия в подлинно крымских платформах по экономическому, гуманитарному и культурному сотрудничеству, — приводит слова Захаровой ТАСС.

В понедельник, 23 августа, в Киеве прошел международный саммит «Крымская платформа», на котором обсуждался вопрос «возвращения» Крыма в состав Украины. В саммите приняли участие более 40 стран и международных организаций.

По итогам саммита «Крымская платформа» была принята декларация. В документе говорится, что участники саммита «осуждают действия России в отношении Крыма и его жителей».

До этого Владимир Зеленский пригласил Россию для участия в «Крымской платформе». Украинский лидер сообщил, что обсуждение и комментирование российскими политиками саммита побудило подумать о РФ как о «полноценном участнике «Крымской платформы».

Зеленский объявил о создании «Крымской платформы» в сентябре 2020 года. Киев в качестве цели форума видит координацию «международных усилий, направленных на возвращение Крыма в состав Украины».

Крымский вопрос

В марте 2014 года Крым после проведенного референдума принял решение выйти из состава Украины и присоединиться к России. За это решение тогда высказались 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя. Результаты народного голосования не признали многие страны мира, в том числе Украина, США и государства Евросоюза.

Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».