Путин призвал запретить списывать социальные выплаты за долги россиян

Фото: Администрация президента РФ

Президент РФ Владимир Путин предложил запретить автоматически списывать средства социальных выплат и пособий за долги россиян. С соответствующей идеей российский лидер выступил во вторник, 24 августа, на втором этапе съезда «Единой России».

По его словам, предложение можно будет рассмотреть сразу после избрания нового состава Госдумы.

— Кстати говоря, указами президента предусмотрена защита специальных выплат, единовременных выплат от автоматического списания финансовыми организациями, однако в законе, в банковской практике и нормативной базе это должным образом не отрегулировано, — заявил Путин, которого цитирует РИА Новости.

Он добавил, что банки должны будут вернуть списанные в счет погашения кредитов деньги, если правительство выделяло их в качестве поддержки.

На съезде Путин также предложил распространить единовременную выплату в 15 тысяч рублей на сотрудников правоохранительных органов и курсантов. До этого предполагалось, что ее получат военнослужащие.

Во вторник, 24 августа, президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому пенсионеры получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей.

Предложение единовременно выплатить всем пенсионерам по десять тысяч рублей президент озвучил в воскресенье, 22 августа. Он отметил, что прибавка к пенсии в тысячу рублей «подъедается» инфляцией, поэтому необходимы иные выплаты.

Кроме того, Владимир Путин заявил, что государство должно выплатить всем военным по 15 тысяч рублей. По его словам, таким действием Россия обеспечит поддержку всем военнослужащим.