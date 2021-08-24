СК начал проверку после выпадения рабочего из строительной люльки на севере Москвы

Фото: ГСУ СК России по Москве

Следственный комитет начал проверку по факту гибели рабочего, который выпал из строительной люльки на севере столицы. Об этом во вторник, 24 августа, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

Инцидент, о котором идет речь, произошел днем 24 августа на улице 800-летия Москвы. По словам представителя ведомства, двое рабочих ремонтировали фасад дома, находясь на платформе строительной люльки на высоте 15-го этажа. В какой-то момент трос подъемной конструкции оборвался — один из мужчин сорвался и упал. От полученных повреждений он скончался на месте.

— В рамках проверки следователи дадут правовую оценкуна предмет наличия признаков преступления, предусмотренного статьей 143 УК РФ («Нарушение требования охраны труда»). По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — заключила Иванова.

Руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова сообщила «ВМ», что надзорное ведомство также проводит проверку по факту случившегося.

— В ходе проверки, проведение которой поручено Тимирязевской межрайонной прокуратуре, будет дана оценка действиям ответственных лиц по соблюдению требований законодательства об охране труда и технике безопасности при производстве строительных работ, — сказана Нефедова.

Похожий случай произошел 19 августа в подмосковных Мытищах. При выполнении работ на территории очистных сооружений 50-летний рабочий забрался на кусок плиты, которая держалась на тросе. В какой-то момент трос оборвался — мужчина упал с высоты шесть метров. От полученных травм он скончался на месте.