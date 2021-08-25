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Проверка обнаружила нарушения в каждой пятой школе Подмосковья

Михаил Алимов

Общество
Проверка обнаружила нарушения в каждой пятой школе Подмосковья
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Нарушения в своей деятельности имеет каждая пятая школа в Московской области. Такие результаты показала проверка, проведенная инспекторами Госадмтехнадзора Московской области.

— При проверке территорий школ выявлено 350 нарушений, соответственно, были возбуждены административные дела. При этом, в 263 случаях было вынесено предупреждение, то есть нарушения устранены без штрафа. Всего устранено 327 нарушений, устранение остальных находится на контроле сотрудников ведомства, — рассказал начальник регионального Госадмтехнадзора Олег Баженов.

Инспекторы ведомства проверяли содержание территорий учебных заведений, состояние фасадов, информационных средств, ограждений и наличие сезонной уборки. Всего проверили 1527 из 2010 школ в Подмосковье, говорится на сайте правительства региона.

Недавно Роспотребнадзор сообщил, что 96 процентов подмосковных школ готовы к новому учебному году. С 1 сентября откроют свои двери 1 тысяча 634 школы, в которых будут учиться более 933 тысяч учеников. В первый класс в этом году пойдут более 139 тысяч детей. Впервые прозвучат звонки в 19 новостройках и пристройках к существующим школам.

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