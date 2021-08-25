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Еще три госуслуги в социальной сфере для москвичей перевели в формат онлайн

Анастасия Колоскова

Город
Еще три госуслуги в социальной сфере для москвичей перевели в формат онлайн
Фото: Pexels

Еще три государственные услуги в социальной сфере были переведены в столице в электронный вид. С 25 августа на портале mos.ru москвичи смогут подать заявление на получение компенсации расходов на приобретение предметов и средств для ухода за новорожденными, а также ежемесячной выплаты в связи с рождением ребенка. Кроме того, с 1 сентября через портал можно будет обратиться за компенсацией части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в дошкольных учреждениях.

Ранее для этого требовалось личное обращение в отдел соцзащиты по месту жительства.

Так, с февраля 2020 года семьи с новорожденными могут получить подарочный набор «Наше сокровище» либо выбрать денежную компенсацию в размере 20 тысяч рублей. Второй вариант оказался более востребованным. В 2020 году ее получили более 60 процентов обратившихся родителей, а в 2021 году за ней обратились свыше 54 тысяч горожан.

С 1 января 2018-го подарочный набор «Наше сокровище», в который входят 44 предмета для ухода за новорожденным, получили более 270 тысяч человек. Жителей других регионов, родившие ребенка в столице, могут обратиться за компенсационной выплатой в центр госуслуг «Мои документы».

Помимо этого, с нового 2021/2022 учебного года портал mos.ru предоставляет горожанам возможность обратиться с заявлением на получение компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в городских и муниципальных образо­вательных организациях, которые реализуют программы дошкольного образования.

Теперь решение о выплате компенсации будет приниматься в режиме онлайн сразу после заявления, тогда как бумажное заявление ранее рассматривали несколько дней. Каждый год в столице поступает более 300 тысяч обращений по поводу этой услуги.

Родители по-прежнему смогут получить компенсацию части родительской платы за детей, посещающих частные и ведомственные детские сады, на основе традиционных заявлений в образовательные организации.

Кроме того, с 25 августа на портале mos.ru можно будет подать заявление на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, пишет официальный сайт мэра Москвы.

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