Светлана Разворотнева: Возможности детей заниматься спортом и творчеством не должны зависеть от кошелька их родителей

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Член экспертного совета и помощник уполномоченного по правам человека в Москве Светлана Разворотнева предложила разработать в столице специальную программу по строительству спортивно-досуговых центров и бассейнов. Эту и другие инициативы она озвучила на встрече с жителями столицы и представителями московских государственных бюджетных учреждений, занятых работой с детьми и молодежью.

Эксперты отметили, что несмотря на усилия властей, московским детям не хватает комфортных спортивно-досуговых центров, расположенных недалеко от мест их проживания. Еще одна проблема: нехватка бесплатных занятий. Далеко не все семьи могут оплатить коммерческие уроки. В особой зоне риска находятся ребята из малообеспеченных семей — не имея возможности самореализоваться, они часто предоставлены улице.

— Наша задача — создать условия, в которых риск вовлечения наших детей в алкоголизм, наркоманию и преступность станет минимальным. Для этого необходимо обеспечить им занятость: открывать бесплатные кружки и секции в каждом районе столицы, гарантировать им перспективы развития, как интеллектуального, так нравственного и физического. Возможности детей заниматься спортом и творчеством не должны зависеть от кошелька их родителей, — сказала Светлана Разворотнева.

Она предлагает оформить в специальную городскую программу планы по строительству в каждом районе столицы новых спортивно-досуговых центров, с хорошим преподавательским составом и всем необходимым инвентарем. Занятия в них должны оплачиваться из средств городского бюджета.

Заместитель начальника отдела управления делами уполномоченного по правам человека в Москве Алла Бодрова предложила провести массовый опрос москвичей, который поможет проанализировать их потребности в строительстве новых объектов социально-образовательной и спортивной инфраструктуры. А также оцифровать и нанести на интерактивную карту все существующие точки, начиная с уличных воркаутов и спортивных площадок и заканчивая крупными центрами, где доступны бесплатные занятия для всей семьи.

Выработанные участниками круглого стола предложения планируется направить в мэрию столицы для дальнейшей реализации.