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Появилось видео инцидента с пассажиром столичного метро и родителями ребенка с аутизмом

Полина Долганова

Происшествия
Появилось видео инцидента с пассажиром столичного метро и родителями ребенка с аутизмом
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

В Сети появилось видео конфликта в вагоне метро, в ходе которого один из пассажиров сел на ребенка с аутизмом, а после подрался с родителями мальчика.

Видеозапись опубликовал Telegram-канал «Подъем».

Видео: Telegram-канал «Подъем»

Накануне мама ребенка рассказала каналу, что представители другой стороны конфликта попытались замять дело и предложили решить вопрос без суда, однако ее супруг такого предложения не принял.

Тогда оппоненты семьи написали встречное заявление в полицию. В настоящее время проводится проверка.

Инцидент, о котором идет речь, произошел вечером 22 августа. СМИ сообщали, что в вагоне метро ехал 12-летний ребенок с аутизмом вместе со своими родителями. Мальчик сидел напротив отца и матери и снимал их на камеру телефона.

В какой-то момент в вагон вошли молодые люди: два парня и девушка. Последняя попросила ребенка уступить ей место. Не дождавшись этого, один из ее спутников сел прямо на ребенка. Злоумышленник грубо ответил на замечания родителей мальчика, а когда поезд остановился на станции «Румянцево», и вовсе затеял с ними драку.

Следственный комитет даст этому конфликту правовую оценку.

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