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Мужчину на самокате сбила машина на Симферопольском бульваре

Полина Долганова

Происшествия
Мужчину на самокате сбила машина на Симферопольском бульваре
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, Симферопольский бульвар Карта всех событий

ДТП с участием автомобиля и пешехода на самокате произошла на Симферопольском бульваре в Москве. Об этом в среду, 25 августа, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Москвич на самокате начал движение по наземному переходу, после этого на него наехал автомобиль. Мужчина упал с самоката.

Видео: Telegram-канал Дептранс. Оперативно

Пострадавшего госпитализировали в одно из столичных медицинских учреждений.

До этого, 23 августа, на юго-востоке столицы водитель такси сбил пешехода. Инцидент произошел на улице Перерва.

По предварительной информации, пешеход переходил дорогу в неположенном месте.

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