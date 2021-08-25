Мужчину на самокате сбила машина на Симферопольском бульваре

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, Симферопольский бульвар Карта всех событий

ДТП с участием автомобиля и пешехода на самокате произошла на Симферопольском бульваре в Москве. Об этом в среду, 25 августа, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Москвич на самокате начал движение по наземному переходу, после этого на него наехал автомобиль. Мужчина упал с самоката.

Видео: Telegram-канал Дептранс. Оперативно

Пострадавшего госпитализировали в одно из столичных медицинских учреждений.

До этого, 23 августа, на юго-востоке столицы водитель такси сбил пешехода. Инцидент произошел на улице Перерва.

По предварительной информации, пешеход переходил дорогу в неположенном месте.