Главархив Москвы представил фотографии аптек 1970-х годов

Фото: Главархив Москвы

В виртуальном музее «Москва — с заботой об истории» в разделе «Страницы истории московского здравоохранения» Главархив опубликовал альбом-отчет 1973–1974 годов с фотографиями аптек и описанием работы фармацевтов.

Так, в 1973-м в Москве работали 352 аптеки и 353 филиала аптек. Опубликованные снимки позволяют увидеть общие виды аптек, рабочие места сотрудников, комнаты отдыха фармацевтов, а также детский и информационный уголки.

Фотографии отражают, как оформлялись постеллажные карточки и хранились лекарства.

Альбом содержит данные аптек, которые занимались оптикой. Так, в 1973 году специалисты изготовили более 2,5 миллиона очков. Снимки запечатлели оборудование для окраски и калибровки очковых линз, панорамы торговых залов.

1/4 Фото: Главархив Москвы 2/4 Фото: Главархив Москвы 3/4 Фото: Главархив Москвы 4/4 Фото: Главархив Москвы

В столице работали 45 аптек-школ, где аптечные работники по 18 профилям могли обменяться опытом. В 1973 году в них занимались 875 человек.

А в 1974-м в столице провели конкурс мастерства рецептаров-контролеров аптек, пишет официальный сайт мэра Москвы.