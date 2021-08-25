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Главархив Москвы представил фотографии аптек 1970-х годов

Анастасия Колоскова

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Главархив Москвы представил фотографии аптек 1970-х годов
Фото: Главархив Москвы

В виртуальном музее «Москва — с заботой об истории» в разделе «Страницы истории московского здравоохранения» Главархив опубликовал альбом-отчет 1973–1974 годов с фотографиями аптек и описанием работы фармацевтов.

Так, в 1973-м в Москве работали 352 аптеки и 353 филиала аптек. Опубликованные снимки позволяют увидеть общие виды аптек, рабочие места сотрудников, комнаты отдыха фармацевтов, а также детский и информационный уголки.

Фотографии отражают, как оформлялись постеллажные карточки и хранились лекарства.

Альбом содержит данные аптек, которые занимались оптикой. Так, в 1973 году специалисты изготовили более 2,5 миллиона очков. Снимки запечатлели оборудование для окраски и калибровки очковых линз, панорамы торговых залов.

Фото: Главархив Москвы
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Фото: Главархив Москвы
Фото: Главархив Москвы
2/4
Фото: Главархив Москвы
Фото: Главархив Москвы
3/4
Фото: Главархив Москвы
Фото: Главархив Москвы
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Фото: Главархив Москвы

В столице работали 45 аптек-школ, где аптечные работники по 18 профилям могли обменяться опытом. В 1973 году в них занимались 875 человек.

А в 1974-м в столице провели конкурс мастерства рецептаров-контролеров аптек, пишет официальный сайт мэра Москвы.

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