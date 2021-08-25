«Два крыла, без которых птица не полетит»: Путин рассказал о правильном воспитании россиян

Фото: Администрация президента РФ

Образование в России должно воспитывать человека, который идет к реализации своих талантов, чтобы в будущем поставить их на службу обществу. Об этом в среду, 25 августа, рассказал президент РФ Владимир Путин.

По его словам, знания без воспитания «могут либо служить людям, либо наносить ущерб».

— Поэтому знания и воспитание — это два крыла, без которых птица не полетит. Поэтому все, что делается в этой сфере будет и дальше поддерживаться со стороны государства, — пояснил Путин.

Он подчеркнул, что в настоящее время в стране нужно воспитывать людей, которые хотят реализовывать свои устремления, чтобы затем «поставить эти таланты на службу обществу», пишет РИА Новости.

25 августа Путин заявил, что правительство планирует совершенствовать систему оплаты труда педагогов с учетом бюджетных возможностей.

До этого президент РФ предложил сделать 2023-й Годом педагога. Он напомнил, что в 2023 году Россия будет отмечать 200-летие Константина Ушинского — основателя российской педагогики.

По словам главы государства, будущее России зависит от талантливых учителей. Он подытожил, что деятельность педагогов — это не просто «услуга», а важнейшая работа для всего населения страны.