Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Стало известно о подписанных на форуме «Армия-2021» контрактах

Анастасия Волоснова

Технологии
Стало известно о подписанных на форуме «Армия-2021» контрактах
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

На форуме «Армия-2021» российские компании и организации подписали контракты с Китаем, Индией, Мьянмой, а также с несколькими странами Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом в среду, 25 августа, рассказал директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

— Среди подписантов традиционные наши партнеры — Казахстан, Армения, Белоруссия, Узбекистан и, конечно, Индия, Китай, Мьянма, — подчеркнул Шугаев.

Он добавил, что общая сумма контрактов превысила два миллиона рублей. По словам Шугаева, сумма стала рекордной и считается «прорывом», передает телеканал «Звезда».

Президент России Владимир Путин официально открыл форум «Армия-2021» и Армейские международные игры в понедельник, 23 августа. Мероприятие будет длиться до 28 августа на базе конгрессно-выставочного центра «Патриот», а также на аэродроме Кубинка и полигоне Алабино.

Читайте также:
вооружениеконтрактфорум
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Заняться делом, на которое не хватает времени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наслаждение одиночеством

Александр Толмачев
Александр Толмачев

Как приблизить срок капремонта

Максим Никулин
Максим Никулин

Юбилей самого доброго клоуна

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Золотые руки, которых нам не хватает

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Срочно нужна связь с потусторонним миром

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Роботы призваны на службу

Все мнения
О проекте