Стало известно о подписанных на форуме «Армия-2021» контрактах

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На форуме «Армия-2021» российские компании и организации подписали контракты с Китаем, Индией, Мьянмой, а также с несколькими странами Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом в среду, 25 августа, рассказал директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

— Среди подписантов традиционные наши партнеры — Казахстан, Армения, Белоруссия, Узбекистан и, конечно, Индия, Китай, Мьянма, — подчеркнул Шугаев.

Он добавил, что общая сумма контрактов превысила два миллиона рублей. По словам Шугаева, сумма стала рекордной и считается «прорывом», передает телеканал «Звезда».

Президент России Владимир Путин официально открыл форум «Армия-2021» и Армейские международные игры в понедельник, 23 августа. Мероприятие будет длиться до 28 августа на базе конгрессно-выставочного центра «Патриот», а также на аэродроме Кубинка и полигоне Алабино.