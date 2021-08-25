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Детский сад и школа появятся в столице в Москворечье-Сабурове

Виктория Сикерина

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Детский сад и школа появятся в столице в Москворечье-Сабурове
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Детский сад и школу построят в столице в районе Москворечье-Сабурово в ЮАО за счет инвестора в рамках реализации программы по созданию рабочих мест. Об этом в среду, 25 августа, рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Общая площадь зданий во Втором Котляковском переулке составит свыше 19 тысяч квадратных метров. В учебных учреждениях предусмотрено около 150 рабочих мест.

— Это первый проект по строительству образовательных объектов в рамках городской программы стимулирования создания мест приложения труда. Инвестор вложит в строительство около 1,8 миллиарда рублей и получит льготу по плате за изменение вида разрешенного использования участка для возведения многоквартирного дома в размере 500 миллионов рублей, — сообщил Владимир Ефимов.

По проекту детский сад будет рассчитан на 160 подопечных, а школа — на 900 учеников.

Руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров добавил, что по условиям контракта инвестор обязан завершить строительство объектов в течение трех лет. Для этого ему предоставят отсрочку по внесению части платежа по аренде за первый год, отметили на официальном сайте мэра Москвы.

Владимир Ефимов также сообщил, что в июле 2021 года шесть договоров с Москвой на право размещения некапитальных спортивных объектов заключили победители торгов.

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